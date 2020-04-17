Барнаулец в медицинской маске ограбил ювелирный магазин
Барнаулец отправится в колонию за ограбление ювелирного магазина. Его добычей стали два недорогих кольца.
Следствие и суд установили, что мужчина, для маскировки натянув на лицо темные очки и медицинскую маску, зашел в один из магазинов золотых изделий в Барнауле. Не обращая внимания на то, что там помимо продавцом находились другие покупатели, он разбил витрину тяжелым предметом и через образовавшуюся дыру похитил два золотых кольца. По информации прокуратуры Алтайского края, общая сумма украденного составила менее 7,5 тысяч рублей.
- Игнорируя требования продавца вернуть похищенное, мужчина с места совершения преступления скрылся, - отмечают в ведомстве.
Суд принял во внимание позицию гособвинителя и признал барнаульца виновным. Ему назначили наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU