2020-04-17T13:46:21+03:00
Происшествия

Барнаулец в медицинской маске ограбил ювелирный магазин

Похитив украшений на 7,5 тысяч рублей, он получил три года колонии
Анна СЕМИНА
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Похититель украл два недорогих кольцаПохититель украл два недорогих кольцаФото: Анна СЕМИНА
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Барнаулец отправится в колонию за ограбление ювелирного магазина. Его добычей стали два недорогих кольца.

Следствие и суд установили, что мужчина, для маскировки натянув на лицо темные очки и медицинскую маску, зашел в один из магазинов золотых изделий в Барнауле. Не обращая внимания на то, что там помимо продавцом находились другие покупатели, он разбил витрину тяжелым предметом и через образовавшуюся дыру похитил два золотых кольца. По информации прокуратуры Алтайского края, общая сумма украденного составила менее 7,5 тысяч рублей.

- Игнорируя требования продавца вернуть похищенное, мужчина с места совершения преступления скрылся, - отмечают в ведомстве.

Суд принял во внимание позицию гособвинителя и признал барнаульца виновным. Ему назначили наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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