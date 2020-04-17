В алтайском городе полыхает свалка

17 Апр 2020 2020-04-17T13:18:45+03:00

Горит свалка в Камне-на-Оби. Скриншот с видео на канале "Каменские Известия" в youtube.com

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В Камне-на-Оби несколько дней полыхает городская свалка, за последнее время горение только усилилось, а 16 апреля пожар стал еще более масштабным пишут «Каменские известия».

Дым с неприятным запахом периодически окутывает проезжую часть, затрудняя видимость. Сильнее всего страдают жители близлежайшего поселка Караси.

По факту горения на полигоне проводят административное расследование. Рассматривается дело в отношении ООО “Линетт”, которая не обеспечивает необходимые требования об утилизации твердых бытовых отходов, а также не соблюдает технологический процесс.

В ближайшее время в рамках этого дела об административном правонарушении примут решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU