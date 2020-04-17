Объявлена десятка финалистов конкурса видеороликов Фонда Александра Прокопьева

17 Апр 2020 2020-04-17T13:21:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Определить финалистов медиаконкурса оказалось непросто. Представители попечительского совета Фонда депутата Государственной Думы РФ Александра Прокопьева отсмотрели все 303 видеоролика – почти 15 часов видео. Каждый ролик оценили по шести критериям. Некоторые работы формально соответствуют не всем требованиям, но производят сильное эмоциональное воздействие. Когда свели оценки, выставленные пятнадцатью попечителями, получилось, что 10 работ набрали максимальное количество баллов. И для того, чтобы назвать имена трех победителей, в ближайшие дни состоится еще одно голосование.

Мы победили. Жизнь продолжается : определены 10 лучших видео (17.04.20г., Бийское телевидение).Определить финалистов конкурса Мы победили. Жизнь продолжается оказалось не просто. Представители попечительского совета Фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева отсмотрели все 303 видеоролика и каждый оценили по шести критериям. Когда организаторы свели данные 15 попечителей, то получилось, что 10 работ набрали максимальное количество баллов. И для того, чтобы назвать имена трёх победителей, в ближайшие дни состоится ещё одно голосование. Мы предлагаем познакомиться с некоторыми участниками, которые претендуют на главный приз: https://biwork.ru/news/obavleny-finalisty-konkursa-videorolikov-fonda-aleksandra-prokopeva Ещё больше интересных новостей найдёте здесь: https://www.instagram.com/biysk_moy_gorod Наши группы Вконтакте: https://vk.com/biysk_moy_gorod и https://vk.com/uchastok112 Наша группа в Одноклассниках: https://ok.ru/group51760569188504 Мы в Instagram: https://www.instagram.com/biysk_moy_gorod/

В десятку финалистов вошли видеоролики, авторами которых являются:

- Александр Соломатин, г. Бийск;

- Матвей Леоненко, г. Барнаул;

- семья Богдановых, г. Рубцовск;

- семья Герасимовых, г. Барнаул;

- семья Дворниковых, г. Заринск;

- семья Колыхаловых, Троицкий район;

- семья Смирновых, Заринский район;

- семья Шичковых, г. Барнаул;

- семья Шалупиных, г. Бийск;

- Тимофей Головчук, г. Бийск.

Попечители Фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева назовут тройку победителей на следующей неделе. А сейчас с работами финалистов вы можете ознакомиться на официальном сайте Фонда и в сюжете Бийского телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU