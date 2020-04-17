Российско-японская команда создала экспресс-тест, выявляющий коронавирус за 30 минут
Российско-японская команда специалистов создала высокоточную тест систему на коронавирус. Результат анализа готов всего за 30 минут. Подробности этой разработки в интервью «Комсомольской правде» сообщил директор компании-производителя «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев.
Директор компании «Эвотэк - Мирай Геномикс» рассказал, что разработкой начали заниматься с середины марта. В итоге в рекордные сроки получили очень эффективную тест-систему.
Японские коллеги занимались разработкой реагентов. А российская сторона, в частности, сконцентрировалась на производстве наборов пробоподготовки, производстве части исходного сырья. Отметим, что все коммерческие права на использование технологии переданы России.
Тест-система EMG – самый точный метод определения коронавируса на основе быстрой молекулярной диагностики на изотермальных реакциях. Производитель готов выпускать более 2,5 миллионов тест-систем в неделю.
-Точность нашего теста свыше 99,9%, а многие другие изотермические тесты показывают точность ниже 95%, - отметил Ленар Валеев.
По его словам, эти тесты предназначены для профессионального использования. В первую очередь в них нуждаются приемные покои стационаров, где нужно быстро разделить потоки больных на COVID-положительных пациентов и тех, у кого коронавируса нет.
- Кстати, наши системы в тестовом режиме уже используются в инфекционных больницах и мы получаем от врачей очень хорошие отзывы. Скоро тест-системы поступят в стационары в массовом порядке, - добавил директор компании «Эвотэк - Мирай Геномикс» .
Кроме того, большие перспективы открываются для применения тест-системы в аэропортах.
- С нашей технологией мы за полчаса можем проверить поток пассажиров только что прибывшего рейса - пока они пройдут пограничный контроль и дождутся багажа мы уже получим результаты анализов,- резюмировал Ленар Валеев.
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ИСТОЧНИК KP.RU