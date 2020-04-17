Российско-японская команда создала экспресс-тест, выявляющий коронавирус за 30 минут

17 Апр 2020 2020-04-17T12:36:45+03:00

Это самый точный в мире экспресс-теста для диагностики коронавируса

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Российско-японская команда специалистов создала высокоточную тест систему на коронавирус. Результат анализа готов всего за 30 минут. Подробности этой разработки в интервью «Комсомольской правде» сообщил директор компании-производителя «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) Ленар Валеев.

Директор компании «Эвотэк - Мирай Геномикс» рассказал, что разработкой начали заниматься с середины марта. В итоге в рекордные сроки получили очень эффективную тест-систему.

Японские коллеги занимались разработкой реагентов. А российская сторона, в частности, сконцентрировалась на производстве наборов пробоподготовки, производстве части исходного сырья. Отметим, что все коммерческие права на использование технологии переданы России.

Тест-система EMG – самый точный метод определения коронавируса на основе быстрой молекулярной диагностики на изотермальных реакциях. Производитель готов выпускать более 2,5 миллионов тест-систем в неделю.

-Точность нашего теста свыше 99,9%, а многие другие изотермические тесты показывают точность ниже 95%, - отметил Ленар Валеев.

По его словам, эти тесты предназначены для профессионального использования. В первую очередь в них нуждаются приемные покои стационаров, где нужно быстро разделить потоки больных на COVID-положительных пациентов и тех, у кого коронавируса нет.

- Кстати, наши системы в тестовом режиме уже используются в инфекционных больницах и мы получаем от врачей очень хорошие отзывы. Скоро тест-системы поступят в стационары в массовом порядке, - добавил директор компании «Эвотэк - Мирай Геномикс» .

Кроме того, большие перспективы открываются для применения тест-системы в аэропортах.

- С нашей технологией мы за полчаса можем проверить поток пассажиров только что прибывшего рейса - пока они пройдут пограничный контроль и дождутся багажа мы уже получим результаты анализов,- резюмировал Ленар Валеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU