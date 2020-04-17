2020-04-17T10:29:00+03:00
Общество

Барнаулец ездил по городу с поддельными правами

Теперь мужчине грозит до одного года лишения свободы
САНТАЛОВ Константин
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Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Правоохранители находились на маршруте патрулирования на одной из городских улиц и остановили автомобиль под управлением 56-летнего мужчины.

При проверке водительского удостоверения полицейские усомнились в его подлинности, в связи с чем изъяли и направили на исследование. По его результатам эксперты дали заключение, что документ является поддельным.

В отношении жителя краевой столицы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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