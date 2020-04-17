Барнаулец ездил по городу с поддельными правами

17 Апр 2020 2020-04-17T10:29:00+03:00

Теперь мужчине грозит до одного года лишения свободы

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Правоохранители находились на маршруте патрулирования на одной из городских улиц и остановили автомобиль под управлением 56-летнего мужчины.

При проверке водительского удостоверения полицейские усомнились в его подлинности, в связи с чем изъяли и направили на исследование. По его результатам эксперты дали заключение, что документ является поддельным.

В отношении жителя краевой столицы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU