Синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае
Погода в Алтайском крае
Ночью в субботу 18 апреля в Алтайском крае будет -2…+3 градуса, без осадков. В утренние часы местами туманы. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Днем столбик термометра покажет +15…+20 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туманы. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Ночью в воскресенье 19 апреля в регионе будет -1…+4 градуса. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем столбик термометра поднимется до отметки +18…+23 градуса. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
В краевой столице ночью 18 апреля будет 0…+2 градуса. Без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с.
Днем будет еще теплее: +16…+18 градусов, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.
Ночью 19 апреля в Барнауле столбик термометра покажет 0…+2 градуса. Без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с.
Днем потеплеет до +18…+20 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU