2020-04-17T09:45:35+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае

САНТАЛОВ Константин
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На одной из улиц Барнаула.На одной из улиц Барнаула.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Погода в Алтайском крае

Ночью в субботу 18 апреля в Алтайском крае будет -2…+3 градуса, без осадков. В утренние часы местами туманы. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем столбик термометра покажет +15…+20 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туманы. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ночью в воскресенье 19 апреля в регионе будет -1…+4 градуса. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до отметки +18…+23 градуса. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

В краевой столице ночью 18 апреля будет 0…+2 градуса. Без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем будет еще теплее: +16…+18 градусов, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Ночью 19 апреля в Барнауле столбик термометра покажет 0…+2 градуса. Без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем потеплеет до +18…+20 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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