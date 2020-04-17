Синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае

17 Апр 2020 2020-04-17T09:45:35+03:00

На одной из улиц Барнаула. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Погода в Алтайском крае

Ночью в субботу 18 апреля в Алтайском крае будет -2…+3 градуса, без осадков. В утренние часы местами туманы. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем столбик термометра покажет +15…+20 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туманы. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ночью в воскресенье 19 апреля в регионе будет -1…+4 градуса. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до отметки +18…+23 градуса. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

В краевой столице ночью 18 апреля будет 0…+2 градуса. Без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем будет еще теплее: +16…+18 градусов, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Ночью 19 апреля в Барнауле столбик термометра покажет 0…+2 градуса. Без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем потеплеет до +18…+20 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: 5 новых случаев заболевания COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU