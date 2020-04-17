2020-04-17T09:05:41+03:00
Общество

Какие улицы обработают от коронавируса в Барнауле в ночь с 17 на 18 апреля

Горожан просят и не выходить из дома во время дезинфекции дорог
САНТАЛОВ Константин
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Обработка дорог.Обработка дорог.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ночь с 17 на 18 апреля в краевой столице от коронавируса продезинфицируют 31 дорогу. Жителей города просят ответственно отнестись к мерам предосторожности, проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки, по возможности убрать машины с проезжей части, сообщают в мэрии Барнаула.

В ночь с 17 на 18 апреля специалисты проведут работы на улицах 11-ой Западная, 10-ой Западной, Понтонный мост, Красноярской, Маяковского, Рубцовской, Воровского, Шевченко, Путиловской, 8 Марта, Карла Маркса, Профсоюзов, Парфенова, Водопроводной, Цеховой, Пионеров, Северо-Западной, Смирнова, Тимуровской, 5-ой Западной, 4-ой Западной, 1-ой Западной, Горно-Алтайской, Чеглецова, Чудненко, Беляева, Глушкова, 40 Лет Октября, проулке Кулагина, малом проспекте Космонавтов и проспекте Калинина, Бульваре 9 Января.

Отметим, что дезинфекция улиц проводится по рекомендации Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции.

К повторной дезинфекции улиц планируют приступит в ночь с 20 на 21 апреля. Также с 20 апреля вновь обработают остановочные павильоны, общественные пространства и подземные пешеходные переходы.

- В случае установления неблагоприятной погоды график выполнения работ будет корректироваться. При наступлении отрицательной температуры воздуха обработка может быть прекращена и продолжена на следующий день, - отмечают в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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