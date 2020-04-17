Двое братьев из Алтайского края избили знакомого, а затем утопили в озере

17 Апр 2020 2020-04-17T08:24:57+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух братьев, обвиняемых в убийстве жителя Тальменского района, сообащет СУ СКР по Алатйскому краю.

По данным следствия, все произошло в ноябре 2019 года. Пьяные обвиняемые проводили время на берегу озера в одном из сел Тальменского района и встретили знакомого.

После словесной ссоры братья жестоко избили потерпевшего, а затем, взяв за одежду, переместили его к озеру.

-Бросив мужчину в воду, они с силой стали удерживать его, придавив ногами и перекрыв доступ кислорода. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, обвиняемые скрылись с места происшествия, - отмечают в ведомстве.

В ходе предварительного следствия братья полностью признали вину в содеянном. Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU