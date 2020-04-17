В Бийске опечатали парикмахерскую, работавшую в период самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T07:04:57+03:00

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В алтайском наукограде во время рейда представители мэрии, Роспотребнадзора и полиции провели проверку более 60 объектов города. В некоторых из них выявили нарушения указа губернатора края, сообщает “Наш Бийск”.

Специалисты опечатали и закрыли парикмахерскую, также теперь не работают комната временного пребывания детей и пункт общественного питания. По всем нарушениям составили материалы и направили в контрольно-надзорные органы для принятия дальнейших мер.

Кроме того, проверили непродовольственные магазины и выявили случаи обмана потребителей. Так, например, специализированный магазин обуви торговал моющими средствами. Подобные уловки предпринимателей говорят о нарушении законодательства в части несоответствия кодам видов экономической деятельности (ОКВЭД) организации.

Специалисты выявили пять таких случаев, материалы направили в органы ИФНС по Алтайскому краю.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время, несмотря на многочисленные просьбы работников бьюти-индустрии и обычных жителей региона, возобновить в Алтайском крае работу салонов красоты и парикмахерских не получится. Подробно причины такого непростого решения объясняли министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замруководителя краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU