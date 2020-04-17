В Горном Алтае выявлен первый пациент с коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T05:00:31+03:00

Теперь в России не осталось регионов, где не было бы зараженных covid-19

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В Горном Алтае врачи выявили первого человека, у которого подтвердился положительный результат анализов на наличие в организме коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба Республики Алтай по борьбе с covid-19, зараженной оказалась женщина, жительница Онгудайского района. Ранее сообщалось, что к ней приезжали родственники из соседнего региона.

На данный момент специалисты выясняют весь круг ее знакомых, с кем она контактировала, чтобы минимизировать риски распространения болезни.

Напомним, до этого момента Республика оставалась единственным субъектом РФ, где не было подтверждено ни одного случая заболевания.

- В самое ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети. Сохраняйте спокойствие и помните, что следует доверять источникам с проверенной информацией, - рассказали "КП-Барнаул" в оперштабе.

Всего в Алтайском крае по последним данным медиками выявлено 48 случаев заболевания коронавирусом, трое - вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU