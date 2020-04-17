В Алтайском крае подтопило около 30 садовых участков
В райцентре Красногорское вышедшие на поверхность грунтовые воды подтопили несколько десятков приусадебных участков, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Всего подтопило порядка 30 приусадебных участков, расположенных в низине. Организован временный гидропост. Эвакуация населения не проводится, а на случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения. Жителей проинформировали о сложившейся ситуации.
- Для сбора информации и уточнения обстановки совместно с представителями местной администрации на месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю, также задействована оперативная группа гарнизона, - отмечают в ведомстве.
В других городах и районах региона обстановка стабильная, подтоплений нет. Ситуация находится на постоянном контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU