2020-04-16T18:18:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 16 апреля 2020: выявлен первый заболевший

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Республике Алтай на 16 апреля 2020 года, самые важные события
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В республике выявили первый случай заражения инфекциейВ республике выявили первый случай заражения инфекциейФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 16 апреля 2020: в регионе выявили первый случай заражения инфекцией. Ранее республика оставалась единственным субъектом, где не было подтверждено ни одного случая заболевания.

Как сообщает Оперативный штаб Республики Алтай по коронавирусу, наличие инфекции подтвердили у жительницы Онгудайского района. Ранее к ней приезжали родственники из соседнего региона. Сейчас специалисты ведут работу по установлению всех возможных контактных лиц и обследуют их.

- В ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети. Просьба сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации, - отметили в оперштабе.

Напомним, в Алтайском крае, тем временем, выявлено уже 48 случаев заболевания: троих уже выписали из больницы, остальные до сих пор находятся на лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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