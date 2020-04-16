В Барнауле заработала первая умная остановка

16 Апр 2020 2020-04-16T15:46:10+03:00

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В Барнауле, наконец, заработала первая умная остановка. Она появилась на остановке «Стоматологическая поликлиника по адресу ул. Георгиева, 57.

Как сообщил подписчик сообщества «Инцидент Барнаул», на специальном устройстве, установленном на остановке, отображается время прибытия общественного транспорта. Кроме того, там ведется видеонаблюдение. Также если у ожидающего автобус разрядится телефон, то его можно зарядить, подключившись к блоку. Вечером на остановке включается подсветка.

- Об этой остановке не заявляла администрация города. Изготовлена Барнаульскими разработчиками. В ней нет столько пафоса как в заявленных, но она уже есть и ведутся работы по установке второго модуля и облагораживанию прилегающей территории, - рассказал автор поста.

Напомним, ранее в администрации сообщали, что на умных остановках также появится бесплатный wi-fi и тревожная кнопка. Всего в городе планируется установить такие остановки на пяти точках, причем нынешний адрес в них ранее не входил: это остановки «Дом быта» (проспект Ленина, четная сторона); «Площадь октября» (четная сторона); «Краевая клиническая больница» (улица Фомина, 154); «Площадь Баварина» (Речной вокзал); «Молодежная» (проспект Красноармейский, четная сторона).

ИСТОЧНИК KP.RU