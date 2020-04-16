Губернатор Виктор Томенко рассказал об отпуске министра Натальи Оськиной в Таиланде во время коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T12:37:35+03:00

Глава региона пояснил, что человек улетел в отпуск, когда еще никто не понимал последствия коронавируса

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Губернатор Виктор Томенко высказался во время своего брифинга 16 апреля об отпуске алтайского министра Натальи Оськиной в Таиланде посреди эпидемии коронавируса. По словам главы региона, он якобы был удивлен реакции людей и подачей информации о том, что Оськина отдыхает за рубежом во время пандемии.

«Человек улетел в отпуск, когда еще никто не представлял последствия всего происходящего. В подобной ситуации оказались тысячи наших земляков. Вернувшись, Наталья Владимировна прошла карантин, сделала все необходимые тесты и приступила к работе. За время ее отсутствия министерство работало исправно. Сама она, насколько я знаю, всегда была на связи, в курсе дел. Я сам согласовывал ее отпуск, давал согласие на выезд за рубеж. Кто мог в середине марта понимать, на пороге каких событий мы находится? – прокомментировал Виктор Томенко.

Наталья Оськина официально была в отпуске с 16 марта. По словам Виктора Томенко, никаких проблем в учреждениях под министерством социальной защиты, нет. Также он напомнил о выплатах по детям войны. Это 2 тысячи рублей каждому человеку той эпохи раз в 5 лет.

К слову, Китай рассказал широкой общественности о проблемах с коронавирусом в январе.

А 8 марта Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавирусной инфекции. На тот момент в европейской стране погибал каждый 20-й заболевший. За сутки в Италии случился скачок заражения коронавирусом, перешедший в эпидемию (366 человек).

СПРАВКА КП

11 марта Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус пандемией. Это означает, что это инфекция, которая распространилась на весь мир, стала проблемой всего человечества. В организации призвали страны предпринять все меры, чтобы сдержать распространение инфекции. Особенно, в тех странах, где еще не было случаев заражения коронавирусом.

27 января 2020 года был создан оперативный штаб для борьбы с COVID-19 под руководством вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.

С 20 февраля был введён запрет на въезд на территорию России граждан Китая.

С 3 марта во всех аэропортах, которые принимали рейсы из Италии, Ирана и Южной Кореи, был усилен санитарный контроль — все пассажиры этих рейсов, прежде чем покинуть борт самолёта, должны были пройти обязательную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU