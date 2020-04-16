2020-04-16T11:32:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В ночь на 17 апреля в Барнауле обработают 22 дороги от коронавируса

Для этого общественные места дезинфицируют специальным раствором
БОРЗОВ Денис
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Дезинфекция улиц Барнаула от коронавирусаДезинфекция улиц Барнаула от коронавирусаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Барнаульцев просят проявить сознательность и не выходить из дома во время обработки улиц против коронавируса. По возможности следует убрать машины с проезжей части.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, в ночь на 17 апреля обработка коснется улиц Мамонтова, Радужной, Ленинградской, Панфиловцев, Сиреневой, Новосибирской (от ул. Дальней до ул. Мамонтова), Гридасова, А. Петрова, Г. Исакова, малой Малахова, Покровской, 42 Краснознаменной Бригады (ул. Георгия Исакова до ул. Советской Армии) 2-я Северо-Западной, Солнечной Поляне, Шукшина, Кавалерийской, В. Кащеевой, Монтажников, Арбатской, Э. Алексеевой, бульваре Медиков, проспекте Космонавтов, проезде Северном Власихинском. Работы начнутся в 23.00.

В прошлую ночь, дезинфекция проводилась на на улицах Союза Республик, Крупской, Мерзликина, Челюскинцев, Чеглецова, Аносова, Балтийской, Взлетной, С. Ускова, Лазурной, Шумакова и многих других. Также обработаны межквартальные проезды на улице Малахова и Павловском тракте.

Напоминаем, дезинфекция общественных мест проводится по рекомендации Роспотребнадзора по Алтайскому краю чтобы снизить угрозу распространения коронавирусной инфекции.

«Если установится неблагоприятная погода, график выполнения работ будет корректироваться. При наступлении отрицательной температуры воздуха обработка может быть прекращена и продолжена на следующий день», - сообщили в администрации Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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