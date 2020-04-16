2020-04-16T10:37:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Виктор Томенко о коронавирусе: инфекцию выявили у 4 медиков Барнаула

Об этом губернатор рассказал во время своего брифинга 16 апреля
БОРЗОВ Денис
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В Барнауле четверо зараженных коронавирусом медиковВ Барнауле четверо зараженных коронавирусом медиковФото: pixabay.com
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время своего онлайн-брифинга рассказал, что в регионе коронавирус коснулся и медицинских работников.

По словам главы региона, коронавирусную инфекцию выявили уже у четырех сотрудников медицинских организаций Барнаула. Томенко не уточнил, из каких медучреждений зараженные, однако это могут быть как сотрудники горбольницы Барнаула №11, так и госпиталя по борьбе с коронавирусом (РТП).

Ранее сообщалось, что за сутки на 16 апреля в Алтайском крае не выявлено новых случаев заболевания новым штаммом инфекции. Об этом рассказали в оперативном штабе региона.

Напомним, количество зараженных коронавирусом осталось на прежнем уровне – 48 человек. Всего в данный момент в крае на инфекцию обследовано 11650 человек, под меднаблюдением находится 1083 человека, за весь период снято с меднаблюдения 5604 человек.

В России почти 25 тыс зараженных, 198 погибших, 1986 выздоровевших от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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