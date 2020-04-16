2020-04-16T10:21:18+03:00
Общество

Барнаульские активисты проведут акцию по защите памятников культуры

Все участвующие могут разместить пост в соцсетях и рассказать об интересных местах
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Памятник "Вечный огонь" в Барнауле. Фото: Данил ДегтяревПамятник "Вечный огонь" в Барнауле. Фото: Данил Дегтярев
Изменить размер текста:

Барнаульские общественники анонсировали совместный проект на благо краевой столицы. Как рассказал активист и историк Данил Дегтярев, акция инициирована в связи с приближением Дня охраны памятников.

«Мы вместе с представителем "Гражданского патруля" Игорем Бергом проводим акцию, приуроченную к этой дате. Ее цель - наполнить социальную сеть информацией об объектах культурного наследия. Призываем всех принять в ней участие! Невзгоды и испытания пройдут, а вечные ценности останутся с нами. Вместе мы способны сохранить для следующих поколений то, что оставили нам предшественники!», - рассказал на своей странице в соцсетях Данил Дегтярев.

Все желающие могут поделиться интересными фактами о местных памятниках в соцсетях. Инструкция прилагается ниже:

«18 апреля на своей странице разместите пост, посвященный Дню охраны памятников истории и культуры. В составе поста должно быть изображение любого памятника истории и культуры, желательно - расположенного в вашем городе или крае. Желательно подписать, что это за памятник. Обязательно сопроводите пост хештегом #ясохраняюнаследие Он станет маркером нашей акции. Рассказать об друзьям и знакомым».

Напомним, в Барнауле более 40 монументальных фигур, бюстов, скульптурных групп и обелисков, а также около 60 мемориальных досок. Почти все - советской эпохи. Тем не менее, есть и несколько монументов дореволюционного периода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключиться от отопления в Барнауле можно в заявительном порядке
В ночь на 17 апреля в Барнауле обработают 22 дороги от коронавируса
Губернатор Виктор Томенко о коронавирусе: инфекцию выявили у 4 медиков Барнаула
Барнаульские активисты проведут акцию по защите памятников культуры
В Барнауле полностью разобрали колесо обозрения
Соцсети: в Барнауле девушка взлетела над машиной в результате ДТП
По мнению местного депутата, Алтай от коронавируса защищает принцесса
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 16 апреля 2020: новых зараженных за сутки нет
В Алтайском крае врачи отказывают жителям в медпомощи
ВТБ увеличил число дежурных офисов в Алтайском крае
В Новоалтайске откроют детский сад нового поколения
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков приглашает всех желающих на онлайн-тренировку
В Барнауле готовятся к запуску производства на асфальтобетонном заводе