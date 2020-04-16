Барнаульские активисты проведут акцию по защите памятников культуры

16 Апр 2020 2020-04-16T10:21:18+03:00

Все участвующие могут разместить пост в соцсетях и рассказать об интересных местах

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Барнаульские общественники анонсировали совместный проект на благо краевой столицы. Как рассказал активист и историк Данил Дегтярев, акция инициирована в связи с приближением Дня охраны памятников.

«Мы вместе с представителем "Гражданского патруля" Игорем Бергом проводим акцию, приуроченную к этой дате. Ее цель - наполнить социальную сеть информацией об объектах культурного наследия. Призываем всех принять в ней участие! Невзгоды и испытания пройдут, а вечные ценности останутся с нами. Вместе мы способны сохранить для следующих поколений то, что оставили нам предшественники!», - рассказал на своей странице в соцсетях Данил Дегтярев.

Все желающие могут поделиться интересными фактами о местных памятниках в соцсетях. Инструкция прилагается ниже:

«18 апреля на своей странице разместите пост, посвященный Дню охраны памятников истории и культуры. В составе поста должно быть изображение любого памятника истории и культуры, желательно - расположенного в вашем городе или крае. Желательно подписать, что это за памятник. Обязательно сопроводите пост хештегом #ясохраняюнаследие Он станет маркером нашей акции. Рассказать об друзьям и знакомым».

Напомним, в Барнауле более 40 монументальных фигур, бюстов, скульптурных групп и обелисков, а также около 60 мемориальных досок. Почти все - советской эпохи. Тем не менее, есть и несколько монументов дореволюционного периода.

ИСТОЧНИК KP.RU