2020-04-16T10:07:46+03:00
Общество

В Барнауле полностью разобрали колесо обозрения

Аттракцион из парка "Изумрудный" отправится в Казахстан
БОРЗОВ Денис
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Колесо обозрения в БарнаулеКолесо обозрения в БарнаулеФото: 2gis.ru
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В барнаульском парке «Изумрудный» обстановка сложилась так, что, кажется, будто в месте отдыха и не было так пусто никогда. На улицах безлюдно, горожане либо на самоизоляции, либо не понимают, зачем еще посещать заброшенный парк.

Как сообщает «Амик», руководство «Изумрудного» продало и на 16 апреля полностью демонтировало колесо обозрения – один из главных аттракционов. Сооружение отправится одному из зарубежных предпринимателей. По имеющейся информации, это бизнесмен из казахского города Усть-Каменогорск.

Сумма сделки – 600 тысяч рублей. Демонтировать колесо обозрения начали до самоизоляции. Демонтаж проводили рабочие с 30 марта. Разобрать аттракцион планировалось еще в конце 2019 года, но процесс перенесли на весну.

Напомним, парк ждет программа «перезагрузки». Есть несколько вариантов обновления общественной территории. Проектом занимается алтайский политик Владислав Вакаев.

Как раньше выглядело колесо обозрения в "Изумрудном" Фото: 2gis.ru

Как раньше выглядело колесо обозрения в "Изумрудном"Фото: 2gis.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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