Соцсети: в Барнауле девушка взлетела над машиной в результате ДТП

16 Апр 2020 2020-04-16T08:59:11+03:00

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15 апреля в Барнауле водитель Toyota Corona сбил девушку на пешеходном переходе. Авария случилась на пересечении пр. Ленина и ул. Горно-Алтайская.

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказывают шокируюшие подробности. Они пишут, что девушка пробила головой лобовое стекло, помяла капот и взлетела над машиной. В итоге, она отлетела на 15 метров в сторону. ГИБДД сообщает лишь то, что пострадавшая госпитализирована с телесными повреждениями. С места ДТП девушку увезла машина скорой помощи.

В комментариях под видео пользователи спорят, кто виноват в случившемся. Многие обвиняют пешехода в невнимательности, пишут, что девушка проигнорировала элементарные методы предосторожности и не посмотрела по сторонам прежде, чем шагнуть на дорогу. Другие критикуют плохое освещение на улице. Большинство комментаторов считает, что вообще авария не должна была случиться, ведь в крае введет режим самоизоляции, все должны сидеть по домам. Знакомые девушки пишут, что она работала в магазине и возвращалась домой после работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU