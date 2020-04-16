По мнению местного депутата, Алтай от коронавируса защищает принцесса

16 Апр 2020 2020-04-16T08:39:57+03:00

Ержанат Бегенов считает, что коронавируса на Алтае нет именно из-за древней мумии

Изменить размер текста: A A

Алтайский депутат решил, что Республику Алтай от коронавирусной инфекции хранит алтайская принцесса.

Новый штамм вируса проник уже почти во все регионы России. По свежей информации на 16 апреля, в РФ коронавирус проник в 84 региона, его нет только в Республике Алтай.

Алтайский депутат Ержанат Бегенов решил выдвинуть свою теорию о том, что республиканские власти вовремя ввели режим самоизоляции, что помогло избежать проникновения инфекции в субъект. К слову в Республике режим объявили позже Алтайского края. Также, по мнению народного избранника, покровительство идет и от хранящейся в национальном музее древней мумии, сообщает ОТР.

Объяснения медиков о транспортной развязке, плотности населения депутата, судя по всему, не интересуют.

К слову, коренные алтайцы считают женщину, жившую, по оценкам ученых, более чем 2,5 тысячи лет назад, своей прародительницей. Многие верят, что принцесса Укока, или алтайская принцесса, оберегает эти земли от несчастий. Также некоторые связывают мощнейший паводок 2014 года ее недовольством.

ИСТОЧНИК KP.RU