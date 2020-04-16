2020-04-16T07:23:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 16 апреля 2020: новых зараженных за сутки нет

Мы собрали последние данные по поводу распространения коронавируса в Барнауле
БОРЗОВ Денис
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Коронавирус в БарнаулеКоронавирус в БарнаулеФото: pixabay.com
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На 16 апреля 2020 новых заразившихся коронавирусом за сутки нет.

Об этом сообщил оперативный штаб Алтайского края по борьбе с коронавирусной инфекцией, число больных не увеличилось.

Количество инфицированных осталось на прежнем уровне – 48 человек. Однако ранее стало известно, что расширилась география распространения заболевания в крае. Из зараженных в Барнауле – 34 человека, в городах Заринске, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске по одному человеку, Павловском и Крутихинском районах – по 3 человека, Первомайском и Советском районах – по 2 заболевших.

Всего в данный момент в крае на инфекцию обследовано 11650 человек, под меднаблюдением находится 1083 человека, за весь период снято с меднаблюдения 5604 человек.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю продолжается работа с ранее выявленными контактными лицами, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием», - сообщает штаб.

На сегодняшний день в России 24,5 тыс зараженных коронавирусом, из них 198 человек погибли, 1986 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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