В Алтайском крае врачи отказывают жителям в медпомощи

16 Апр 2020 2020-04-16T07:07:02+03:00

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В Алтайском крае жители жалуются на отказ врачей в медпомощи. Об этом рассказал министр краевого здравоохранения Дмитрий Попов, пишет региональный минздрав.

– В адрес министерства в последние дни поступает большое количество обращений от жителей края, в которых они сообщают об отказе в медицинской помощи. Конечно, есть случаи, когда информация об этом не подтверждается, но есть и те, в которых отказ равнозначен – преступлению. <> Мы должны продолжать оказывать медицинскую помощь, при этом соблюдать меры безопасности и в отношении пациентов, и в отношении медработников, - отметил Дмитрий Попов.

Министр отметил, что с введением ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса в Алтайском крае «жизнь не остановилась». Он посоветовал более индивидуально подходить к каждому пациенту не бросать людей, которым требуется лечение.

Напомним, что поликлиники и больницы Барнаула с конца марта начали переносить прием плановых пациентов из-за угрозы распространения в крае коронавирусной инфекции. При этом экстренная помощь оказывается в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU