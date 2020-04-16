В Новоалтайске откроют детский сад нового поколения

16 Апр 2020 2020-04-16T06:47:06+03:00

В заведении будет сенсорная комната и другие современные атрибуты для развития детей

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В Новоалтайске откроют детский сад «Карусель», особое внимание уделят безопасной среде для детей-инвалидов.

Как сообщили в минобрнауки Алтайского края, на втором этаже разместятся музыкальный и физкультурный залы, кабинет психолога с современным сенсорным оборудованием, кабинеты логопедов, изучения английского языка, изостудия.

В образовательной программе сада особое внимание уделят интеллектуальному развитию дошкольников, их оздоровлению и художественно-эстетическому воспитанию. Здесь будут реализовывать новые парциальные программы, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.

Сейчас команда педагогов детского сада в ожидании открытия полностью погружена в планирование и организацию воспитательно-образовательного процесса. В новом 2020/21 учебном году после капремонта примут своих дошколят и обновленные детские ясли-сад в Новоалтайске. Они рассчитаны на 320 мест, 100 из которых - ясельные. В детском саду будут работать 14 групп, одна из которых планирует принять детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Для развития творческих способностей детей будет открыта изостудия, а также сенсорная комната, в которой с детьми будет заниматься психолог. На базе этого учреждения планируют создание консультационного пункта для родителей детей раннего возраста», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU