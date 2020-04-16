Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков приглашает всех желающих на онлайн-тренировку

16 Апр 2020 2020-04-16T05:24:08+03:00

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Известный алтайский спортсмен Сергей Шубенков проведет онлайн-тренировку в инстаграме. Присоединиться может каждый желающий, а потребуется для этого только коврик.

Как сообщает Шубенков в своем профиле в инстаграм, тренировка пройдет с 11:00 до 11:30 по местному времени. Для этого нужно зайти в его аккаунт и включить прямую трансляцию.

- Уже в четверг я проведу для вас онлайн-зарядку вместе с Nike! Подключайся в 7 утра по Москве к Live-трансляции в моем Инстаграме, чтобы вместе проснуться, немного подкачаться и зарядиться хорошим настроением на весь день. Поставь себе напоминание, чтобы не пропустить! Для тренировки вам понадобится только коврик. До встречи в онлайн-пространстве! Тренируйся дома - играй за весь мир, - написал Сергей.

Напомним, ранее алтайский гребец Андрей Крайтор тоже составил для всех желающих комплекс домашних тренировок. В видеороликах он предстал перед публикой как Энсис Карантино.

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ИСТОЧНИК KP.RU