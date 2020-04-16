2020-04-16T04:58:13+03:00
Общество

В Барнауле готовятся к запуску производства на асфальтобетонном заводе

Накануне прошел тестовый запуск
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Накануне прошел тестовый запуск производстваНакануне прошел тестовый запуск производстваФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле вскоре начнется производство на асфальтобетонном заводе МБУ «Автодорстрой». 15 апреля его готовность оценил первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков.

Как сообщили в пресс-службе администрации, на предприятии установлены два асфальтосмесителя ДС-158 мощностью 32 т/час каждый. Также там оборудована установка по производству битумной эмульсии. Предприятие будет обеспечивать дорожников в рамках текущего ремонта и капремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пусконаладочные работы уже завершаются, и производство горячей асфальтобетонной смеси начнут ближайшие дни.

- Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на рабочих местах в целях профилактики распространения коронавируса для сотрудников предприятия введены строгий масочный режим, обязательная обработка рук дезинфицирующим раствором и другие меры профилактики, - отметили в мэрии.

Напомним, 15 апреля дорожники приступили к фрезерованию в рамках текущего ремонта дорог. Работы начнут на участках проспекта Ленина, а также на въездах к площади Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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