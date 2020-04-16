Алтайский губернатор назвал 15 членов Общественной палаты края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил членов Общественной палаты региона. В него вошли 15 человек, и все довольны известны, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Общественная палата региона включает в себя 45 членов, 15 из которых назначаются губернатором. Кандидатуры других выдвигают некоммерческие организации.
Итак, Виктор Томенко включил в палату следующих персон:
- Татьяна Величко, председатель Алтайского союза детских и подростковых организаций;
- Руслан Демаков, председатель Союза молодых юристов Алтайского края;
- Сергей Иванников, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, глава Алтайской митрополии;
- Сергей Кашников, гендиректор спорткомплекса «Обь»;
- Владимир Климов, председатель Совета Алтайской краевой организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Лев Коршунов, советник ректора АлтГТУ;
- Владимир Лопаткин, профессор кафедры физики и методики обучения физике АлтГПУ;
- Сергей Малыхин, редактор газеты «Природа Алтая»;
- Евгений Новиков, председатель исполкома Алтайского отделения Союза ветеранов Афганистана;
- Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов;
- Анна Паутова, гендиректор ООО «Растем вместе»;
- Андрей Степурко, президент Сибирской спортивной лиги «Стик»;
- Сергей Тастан, гендиректор ООО «Сибагроконсалт»;
- Владимир Чикильдик, исполнительный директор реготделения «Российского военно-исторического общества»;
- Юрий Шамков, советник директора «Российского Фонда технологического развития».
ИСТОЧНИК KP.RU