2020-04-16T04:43:46+03:00
Политика

Алтайский губернатор назвал 15 членов Общественной палаты края

Всего в палате 45 человек
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В список вошли 15 человекВ список вошли 15 человекФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил членов Общественной палаты региона. В него вошли 15 человек, и все довольны известны, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Общественная палата региона включает в себя 45 членов, 15 из которых назначаются губернатором. Кандидатуры других выдвигают некоммерческие организации.

Итак, Виктор Томенко включил в палату следующих персон:

- Татьяна Величко, председатель Алтайского союза детских и подростковых организаций;

- Руслан Демаков, председатель Союза молодых юристов Алтайского края;

- Сергей Иванников, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, глава Алтайской митрополии;

- Сергей Кашников, гендиректор спорткомплекса «Обь»;

- Владимир Климов, председатель Совета Алтайской краевой организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- Лев Коршунов, советник ректора АлтГТУ;

- Владимир Лопаткин, профессор кафедры физики и методики обучения физике АлтГПУ;

- Сергей Малыхин, редактор газеты «Природа Алтая»;

- Евгений Новиков, председатель исполкома Алтайского отделения Союза ветеранов Афганистана;

- Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов;

- Анна Паутова, гендиректор ООО «Растем вместе»;

- Андрей Степурко, президент Сибирской спортивной лиги «Стик»;

- Сергей Тастан, гендиректор ООО «Сибагроконсалт»;

- Владимир Чикильдик, исполнительный директор реготделения «Российского военно-исторического общества»;

- Юрий Шамков, советник директора «Российского Фонда технологического развития».

ИСТОЧНИК KP.RU

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