В Алтайском крае «детям войны» выплатят по две тысячи рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T12:03:16+03:00

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С 15 апреля в Алтайском крае начинается выплата «детям войны», сообщает Минсоцзащита края. Такое поручение дал губернатор края Виктор Томенко в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Более 126 тысяч жителей края получат по две тысячи рублей, в краевом бюджете на эти цели выделено 250 млн рублей. На сегодняшний день выплата сформирована на 122 849 человек на общую сумму около 245 млн рублей.

С теми жителями, сведения о которых в Минсоцзащите края отсутствуют или являются неполными, будет проведена индивидуальная работа. Специалисты управлений социальной защиты населения, социальные работники дойдут до каждого пожилого человека, уверяют в министерстве.

В ближайшие два дня выплату увидят те граждане, которые получают пенсии и пособия на свои банковские карты. Доставка выплаты сотрудниками Почты России в городах и районах края начнется с 16 апреля.

Денежная выплата «детям войны» будет предоставляться весь год. Напомним, законом Алтайского края «О статусе «дети войны» к категории «дети войны» отнесены граждане Российской Федерации, родившиеся с начала 1928 года по 3 сентября 1945 года и проживающие в Алтайском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU