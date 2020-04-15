Несколько жителей Алтайского края возвращаются из Таиланда, Индонезии и Вьетнама
Несколько жителей Алтайского края возвращаются из Таиланда, Индонезии и Вьетнама. Их эвакуировали чартерным рейсом. Всего на борту 67 человек – сколько из них проживают в нашем регионе – оперативный штаб по коронавирусу не сообщает.
Борт прибывает в Республику Казахстан. В сопровождении эпидемиологов, врачей, службы социальной защиты и представителей Правительства края их доставят на Алтай. После проверки возможности для соблюдения самоизоляции на дому их посадят на карантин, если самоизолироваться не получится – ближайшие две недели они проведут в обсерваторе.
Алтайский обсерватор оборудован на базе санатория "Сосновой бор" в отдалении от населенных пунктов. Возможных носителей вируса поместят в отдельный корпус. Доступ на улицу им запрещён. Режим обеспечивают сотрудники органов правопорядка. Сейчас там находятся пять человек, прибывших в Алтайский край авиарейсами и железнодорожным транспортом из Москвы.
Напомним, в крае подтверждено 48 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU