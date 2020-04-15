15 Апр 2020 2020-04-15T11:39:45+03:00

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Несколько жителей Алтайского края возвращаются из Таиланда, Индонезии и Вьетнама. Их эвакуировали чартерным рейсом. Всего на борту 67 человек – сколько из них проживают в нашем регионе – оперативный штаб по коронавирусу не сообщает.

Борт прибывает в Республику Казахстан. В сопровождении эпидемиологов, врачей, службы социальной защиты и представителей Правительства края их доставят на Алтай. После проверки возможности для соблюдения самоизоляции на дому их посадят на карантин, если самоизолироваться не получится – ближайшие две недели они проведут в обсерваторе.

Алтайский обсерватор оборудован на базе санатория "Сосновой бор" в отдалении от населенных пунктов. Возможных носителей вируса поместят в отдельный корпус. Доступ на улицу им запрещён. Режим обеспечивают сотрудники органов правопорядка. Сейчас там находятся пять человек, прибывших в Алтайский край авиарейсами и железнодорожным транспортом из Москвы.

Напомним, в крае подтверждено 48 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU