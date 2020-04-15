2020-04-15T10:16:08+03:00
Общество

Курортный сбор в Белокурихе могут приостановить из-за коронавируса

Простой грозит курортам снижением прибыли
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Санатории, зоны отдыха и пансионаты были вынуждены закрыться до 1 июняСанатории, зоны отдыха и пансионаты были вынуждены закрыться до 1 июняФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Белокурихе могут на время отменить курортный сбор. Ранее санатории, зоны отдыха и пансионаты были вынуждены закрыться до 1 июня, по указу губернатора Виктора Томенко, и это не может не повлиять на их прибыль в новом туристическом сезоне.

Законопроект, позволяющий регионам, в том числе Алтаю, приостановить курортный сбор, внесен в Госдуму заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым и председателем комитета Думы по бюджету и налогам Алексеем Макаровым.

– В условиях крайне сложной экономической и эпидемиологической ситуации <… > очевидно, что гарантировать полную загрузку и прибыльность курортной инфраструктуры на текущий курортный сезон нельзя, – считает Николай Журавлев.

Если закон примут, то власти Алтайского края, как и другие субъекты, должны будут самостоятельно принять закон по срокам приостановки курортного сбора. Напомним, помимо Алтайского края сбор практикуется в Республике Крым, Краснодарском крае и Ставропольском крае.

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Указ об этом подписал Виктор Томенко (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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