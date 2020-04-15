Курортный сбор в Белокурихе могут приостановить из-за коронавируса
В Белокурихе могут на время отменить курортный сбор. Ранее санатории, зоны отдыха и пансионаты были вынуждены закрыться до 1 июня, по указу губернатора Виктора Томенко, и это не может не повлиять на их прибыль в новом туристическом сезоне.
Законопроект, позволяющий регионам, в том числе Алтаю, приостановить курортный сбор, внесен в Госдуму заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым и председателем комитета Думы по бюджету и налогам Алексеем Макаровым.
– В условиях крайне сложной экономической и эпидемиологической ситуации <… > очевидно, что гарантировать полную загрузку и прибыльность курортной инфраструктуры на текущий курортный сезон нельзя, – считает Николай Журавлев.
Если закон примут, то власти Алтайского края, как и другие субъекты, должны будут самостоятельно принять закон по срокам приостановки курортного сбора. Напомним, помимо Алтайского края сбор практикуется в Республике Крым, Краснодарском крае и Ставропольском крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU