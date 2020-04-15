2020-04-15T09:10:44+03:00
Общество

Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают помощь Заринской городской больнице

Первую партию в размере 10 тысяч штук передали в медицинское учреждение
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Фото предоставлено Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК).Фото предоставлено Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК).
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Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передают защитные маски медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Первую партию в размере 10 тысяч штук передали в медицинское учреждение. Всего больнице направят свыше 20 тысяч масок. На эти средства фонд выделяет более 1 млн. рублей.

- Помогать медицинскому персоналу в период пандемии крайне важно, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. - Прекрасно, что социальный партнер НЛМК с готовностью поддерживает запросы медицинских работников. Сегодня мы обеспечиваем своих сотрудников необходимыми средствами защиты и готовы выделить маски для нужд больницы.

Социальный партнер Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» – выделит 500 млн руб. для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.

Финансирование будет распределено на основе масштаба присутствия компании в Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областях и Алтайском крае. По согласованию с администрациями регионов и городов на выделенные средства планируется закупать наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие средства и т.д.)

В рамках этой инициативы Группа НЛМК уже осуществила закупку медицинского оборудования по запросу Липецкой области, в т.ч. 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 тыс. противоэпидемических костюмов, концентраторы кислорода, бронхоскопы и другое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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