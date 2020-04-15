Мэрия прокомментировала «показуху» по дезинфекции подъезда

15 Апр 2020 2020-04-15T09:03:01+03:00

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Барнаульская мэрия прокомментировала сообщение о «показухе» при обработке дезсредствами подъезда дома на Павловском тракте, 227. Видео было опубликовано в паблике «Алтайские крайности»:

«УК «Индустрия» браво отчитывается о проведении дезинфекции в подведомственных МКД. Показуха на камеру. Лифты и лестничные марши не обработаны. Зато отчитаются фоточками и видео. Хватит держать людей за баранов!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/772479" frameborder="0"></iframe> На Алтае в домах проводят дезинфекцию подъездов.Видео: телеграм-канал "Алтайские крайности"

Пресс-служба города дала по данному факту разъяснение.

- По информации, предоставленной управляющей компанией, влажная уборка подъездов осуществляется еженедельно с используем дезенфицирующих средств. Состав наносится на входной узел, почтовые ящики, кнопки лифта. Из помещения где была выполнена видеосъемка имеется два лифта, а также входная дверь к электрощитовой и три квартиры. Лестница расположена с отдельного входа и видеонаблюдение там отсутствует. На лестницы также проведена обработка перил и ручек силами управляющей компании. Уборка лифтов осуществляется силами организации «АДС» и включает в себя ежедневную обработку кнопок вызова три раза в день и кнопок приказа (внутри лифта) также три раза в день, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU