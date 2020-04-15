Мэрия прокомментировала «показуху» по дезинфекции подъезда
Барнаульская мэрия прокомментировала сообщение о «показухе» при обработке дезсредствами подъезда дома на Павловском тракте, 227. Видео было опубликовано в паблике «Алтайские крайности»:
«УК «Индустрия» браво отчитывается о проведении дезинфекции в подведомственных МКД. Показуха на камеру. Лифты и лестничные марши не обработаны. Зато отчитаются фоточками и видео. Хватит держать людей за баранов!»
На Алтае в домах проводят дезинфекцию подъездов.Видео: телеграм-канал "Алтайские крайности"
Пресс-служба города дала по данному факту разъяснение.
- По информации, предоставленной управляющей компанией, влажная уборка подъездов осуществляется еженедельно с используем дезенфицирующих средств. Состав наносится на входной узел, почтовые ящики, кнопки лифта. Из помещения где была выполнена видеосъемка имеется два лифта, а также входная дверь к электрощитовой и три квартиры. Лестница расположена с отдельного входа и видеонаблюдение там отсутствует. На лестницы также проведена обработка перил и ручек силами управляющей компании. Уборка лифтов осуществляется силами организации «АДС» и включает в себя ежедневную обработку кнопок вызова три раза в день и кнопок приказа (внутри лифта) также три раза в день, - сообщает ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU