Под Барнаулом спасли тонущего в болоте мужчину

15 Апр 2020 2020-04-15T07:57:18+03:00

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Под Барнаулом мужчина чуть было не утонул в болоте, он шел из поселка Фирсово в Новоалтайск и решил сократить путь через болото.

Болото было затянуто тонким льдом, который не выдержал веса пострадавшего. Мужчина провалился под лед и начал вязнуть. На его счастье все произошло неподалеку от ЛИУ-8. Сотрудники с вышки услышали его крики и поспешили на помощь. Вот только добраться до него было невозможно.

- Пострадавший находился в 100 метрах от берега. Тонкий лед не позволял сотрудникам приблизиться к нему. Поэтому они вызвали службу спасения. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорой медицинской помощи. Спасатели извлекли человека из болота, - сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Пострадавшего мужчину с сильным переохлаждением доставили в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU