С барнаульца попытаются взыскать деньги за 35 тысяч литров дизеля

15 Апр 2020 2020-04-15T05:51:03+03:00

После увольнения он не сдал топливную карту. Фото: Олег УКЛАДОВ

Его обвиняют в присвоении и растрате

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С 38-летнего барнаульца могут взыскать деньги за 35 тыс. литров дизельного топлива. Его обвиняют в причинении ущерба на сумму 1,2 млн рублей.

Как утверждают в региональном управлении МВД, мужчина работал на одного из барнаульских грузоперевозчиков. После увольнения он не сдал топливную карту, чтобы потом по ней заправляться в личных целях.

- Нескольким водителям мужчина предлагал заправиться по данной карте на автозаправочных станциях Барнаула, а также заправлял свой автомобиль, - сообщает полицейское ведомство.

Сейчас его задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Индустриальному району. Пока мужчина имеет статус подозреваемого, вероятнее всего дело будет направлено в суд.

Уголовное дело возбуждено по четвертой части статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU