15 Апр 2020 2020-04-15T04:56:48+03:00

Фабрика будет выпускать по 3 тыс. масок в день Фото: Олег УКЛАДОВ

Ими будут снабжать предприятия и жителей

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Многоразовый маски начали шить на фанерном заводе в Заринске. Средства защиты нужны жителям для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Их изготавливают из хлопка, объем производимой продукции в день составляет около 3 тыс. экземпляров. Ориентировочная стоимость при оптовой продаже 25-30 рублей за штуку.

- Поставлять продукцию компания планирует на различные предприятия Алтайского края и соседних регионов, где в настоящее время существует потребность в защитных масках, - сообщает сайт регионального правительства.

Ранее завод получил ссуду в размере 26 млн рублей на запуск производства топливных гранул. Деньги пошли на закуп линии производства, пресс-гранулятор и фронтальный погрузчик. Монтаж оборудования почти завершен. Пока из-за пандемии работы временно приостановлены.

Реализация данного проекта позволит организовать производственные мощности из отходов деревопереработки в объеме 12,5 тысячи тонн пеллет в год.

Топливные гранулы СФК планирует поставлять не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Основным покупателем станет Дания, а также Южная Корея.

ИСТОЧНИК KP.RU