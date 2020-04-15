2020-04-15T04:56:48+03:00
Общество

Маски начали шить на фанерном заводе в Заринске

Ими будут снабжать предприятия и жителей
Иван ОЛЕКСЮК
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Фабрика будет выпускать по 3 тыс. масок в деньФабрика будет выпускать по 3 тыс. масок в деньФото: Олег УКЛАДОВ
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Многоразовый маски начали шить на фанерном заводе в Заринске. Средства защиты нужны жителям для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Их изготавливают из хлопка, объем производимой продукции в день составляет около 3 тыс. экземпляров. Ориентировочная стоимость при оптовой продаже 25-30 рублей за штуку.

- Поставлять продукцию компания планирует на различные предприятия Алтайского края и соседних регионов, где в настоящее время существует потребность в защитных масках, - сообщает сайт регионального правительства.

Ранее завод получил ссуду в размере 26 млн рублей на запуск производства топливных гранул. Деньги пошли на закуп линии производства, пресс-гранулятор и фронтальный погрузчик. Монтаж оборудования почти завершен. Пока из-за пандемии работы временно приостановлены.

Реализация данного проекта позволит организовать производственные мощности из отходов деревопереработки в объеме 12,5 тысячи тонн пеллет в год.

Топливные гранулы СФК планирует поставлять не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Основным покупателем станет Дания, а также Южная Корея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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