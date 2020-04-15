Маски начали шить на фанерном заводе в Заринске
Многоразовый маски начали шить на фанерном заводе в Заринске. Средства защиты нужны жителям для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Их изготавливают из хлопка, объем производимой продукции в день составляет около 3 тыс. экземпляров. Ориентировочная стоимость при оптовой продаже 25-30 рублей за штуку.
- Поставлять продукцию компания планирует на различные предприятия Алтайского края и соседних регионов, где в настоящее время существует потребность в защитных масках, - сообщает сайт регионального правительства.
Ранее завод получил ссуду в размере 26 млн рублей на запуск производства топливных гранул. Деньги пошли на закуп линии производства, пресс-гранулятор и фронтальный погрузчик. Монтаж оборудования почти завершен. Пока из-за пандемии работы временно приостановлены.
Реализация данного проекта позволит организовать производственные мощности из отходов деревопереработки в объеме 12,5 тысячи тонн пеллет в год.
Топливные гранулы СФК планирует поставлять не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Основным покупателем станет Дания, а также Южная Корея.
ИСТОЧНИК KP.RU