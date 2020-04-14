2020-04-14T16:31:18+03:00
Происшествия

Молодой рабочий погиб на шинном заводе в Барнауле

По данному факту ведется доследственная проверка
Анна СЕМИНА
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Пострадавший погиб на месте происшествияПострадавший погиб на месте происшествияФото: Анна СЕМИНА
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14 апреля на территории цеха шинного завода в Барнауле было найдено тело 21-летнего рабочего.

ЧП произошло в сборочном цеху ООО «Нортек». По информации Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, тело рабочего обнаружили на сборочном станке.

- Согласно результатам судебно- медицинского исследования смерть потерпевшего наступила от перелома шейных позвонков. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц предприятия, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного «Нарушение правил охраны труда». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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