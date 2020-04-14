Молодой рабочий погиб на шинном заводе в Барнауле

14 Апр 2020 2020-04-14T16:31:18+03:00

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14 апреля на территории цеха шинного завода в Барнауле было найдено тело 21-летнего рабочего.

ЧП произошло в сборочном цеху ООО «Нортек». По информации Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, тело рабочего обнаружили на сборочном станке.

- Согласно результатам судебно- медицинского исследования смерть потерпевшего наступила от перелома шейных позвонков. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц предприятия, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного «Нарушение правил охраны труда». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU