Молодой рабочий погиб на шинном заводе в Барнауле
14 апреля на территории цеха шинного завода в Барнауле было найдено тело 21-летнего рабочего.
ЧП произошло в сборочном цеху ООО «Нортек». По информации Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, тело рабочего обнаружили на сборочном станке.
- Согласно результатам судебно- медицинского исследования смерть потерпевшего наступила от перелома шейных позвонков. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях должностных лиц предприятия, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления предусмотренного «Нарушение правил охраны труда». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU