2020-04-14T14:02:52+03:00
Общество

Россети подвели итоги работы в первом квартале на Алтае

В планах компании до конца года – масштабный ремонт и замена сетей
Анна СЕМИНА
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Цель ремонтной кампании – сохранить надежность электроснабжения потребителей на высоком уровне (фото: Россети)Цель ремонтной кампании – сохранить надежность электроснабжения потребителей на высоком уровне (фото: Россети)
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Алтайский филиал Россети Сибирь подвели итоги своей работы в регионе в первом квартале.

Как и прежде, одной из главных задач является не только поддержание сетей в рабочем состоянии, но и работы по их замене. Только с начала текущего года специалисты филиала расчистили 165 гектар просек линий электропередачи, заменили пять километров грозотроса на линиях 35-110 киловольт и более 4000 изоляторов. Провели ремонт 330 километров линий 35-110 кВ и 514 километров линий 0,4-10 кВ. И это только самое начало. Впереди масштабные планы по ремонту линий электропередачи 110 киловольт.

«Цель ремонтной кампании – сохранить надежность электроснабжения потребителей на высоком уровне, а в наших климатических условиях поставленная задача осложняется традиционными для зимнего периода морозами. Стабильное электроснабжение – для Сибири ресурс жизненно важный. Поэтому мы готовимся к предстоящим холодам независимо от каких-либо внешних обстоятельств: в том числе и объявленного в стране режима самоизоляции», - подчеркнул генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

Конечно, столь масштабный ремонт не может не сопровождаться отключениями. Однако в компании заверяют, что они будут плановыми и насколько это возможно – короткими.

«Мы максимально сокращаем время отключения, делаем все возможное, чтобы в условиях самоизоляции люди не испытывали дополнительного дискомфорта. Однако исключить полностью ограничение потребителей не можем. И я прошу отнестись к этому с пониманием», - добавляет Акилин.

До конца года Россети в зоне своей ответственности на территории Алтайского края намерены отремонтировать 495 силовых трансформаторов, 952 выключателя, 464 разъединителя на подстанциях 35−110 киловольт. Также предстоит заменить 90 км провода и 2700 опор. В общей сложности на весь комплекс работ объем финансирования составит около 500 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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