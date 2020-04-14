В Барнауле продолжается реконструкция улицы Попова

14 Апр 2020 2020-04-14T15:05:11+03:00

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В Барнауле продолжается реконструкция участка улицы Попова от Власихинской до Трактовой, а также ремонт путепровода через железнодорожные пути.

Работы начались еще в прошлом году. С наступлением благоприятных погодных условий дорожники вновь вышли на объект этой весной. Ранее подрядная организация ООО ПСК «Индустрия» завершила первый этап реконструкции.

- Это достаточно большой объем работ: строительство ливневой канализации, переустройство сети водоснабжения и водоотведения, произведена обратная засыпка песком, устроено щебеночное основание дороги. Освоено порядка 35 % от запланированных средств, общая стоимость объекта составляет 600 млн рублей. Планируем приступить к строительству проезжей части в конце апреля, после установления положительных среднесуточных температур, - говорит председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

Что касается путепровода, то на него планируют потратить еще около 60 миллионов рублей. Здесь работы велись и зимой. Таким образом, сдать объект получится в середине июня. После завершения это будет капитально отремонтированный мост.

Вторую часть улицы Попова также должны завершить в октябре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU