Визит к бывшей жене завершился для мужчины смертью

14 Апр 2020 2020-04-14T13:05:11+03:00

Сначала гости зарезали, а потом сбросили в погреб и закидали мусором Фото: Анна СЕМИНА

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В Алтайском крае завершено расследование гибели 45-летнего мужчины. В деле оказалась замешена его бывшая жена.

Следствие установило, что в один из октябрьских дней прошлого года мужчина пришел в гости к бывшей жене и ее нынешнему сожителю. Вместе они немного выпили, но во время застолья между ними возник конфликт.

- Мужчина нанес ножевые ранения в область головы и шеи гостю. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый попросил сожительницу и знакомого помочь вынести тело на веранду, а после его сбросили в погреб и забросали мусором и тряпками.

Только спустя месяц полицейским удалось установить обстоятельства исчезновения потерпевшего. По факту его гибели было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Помимо этого в отношении бывшей жены погибшего и 49-летнего знакомого возбудили дело по статье «Укрывательство преступлений». За это им грозит до двух лет тюрьмы.

Все обвиняемые на этапе предварительного следствия свою вину полностью признали. Теперь меру наказания им определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU