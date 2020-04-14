2020-04-14T11:57:04+03:00
Общество

В Барнауле высадят около миллиона цветов

Лоск в городе наводят более 60 сотрудников специальной службы
Анна СЕМИНА
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Первым делом специалисты очищают газоны и цветникиПервым делом специалисты очищают газоны и цветникиФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В текущем году Барнаул вновь планируют украсить цветами. Запланирована посадка как минимум миллиона растений.

После схода снега с газонов и клумб, специалисты МБУ «Озеленение и благоустройство» приступили сначала к уборке территорий: кое-где все же пришлось собрать мусор, а там, где земля того требует – полить цветники. Параллельно с этим была проведена ревизия крупномерных деревьев.

Вместе с тем, рабочие моют ограждения и урны, расставляют скамьи, промывают плитку и асфальт.

-Работы ведутся во всех районах города, как по очистке территорий, так и подготовке цветников. Мы убрали лапник с цветников, где у нас высажены тюльпаны. Также проведены все конкурсные процедуры по поставке цветочной рассады. Уже ведут работы по пикировке рассады, которую мы будем высаживать в конце мая - начале июне. Всего около полумиллиона цветов высадят в краевой столице в этом году, - приводит слова главного агронома предприятия Людмилы Белоусовой пресс-служба администрации города.

Ежедневно красоту в Барнауле наводит около 65 специалистов МБУ «Озеленение и благоустройство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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