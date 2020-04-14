Барнаулец украл дизельного топлива на один миллион рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T10:28:27+03:00

Ему грозит до десяти лет тюрьмы

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Житель Барнаула ответит в суде за присвоение дизельного топлива на огромную сумму.

Как установили сотрудники уголовного розыска, бывший сотрудник барнаульской фирмы, занимающейся грузоперевозками, при увольнении не стал сдавать топливную карту, а после воспользовался ею.

- Нескольким водителям мужчина предлагал заправиться по данной карте на автозаправочных станциях краевой столицы, а также заправлял свой автомобиль, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В итоге ему удалось похитить около 35 тысяч литров дизтоплива. Сумма причиненного ущерба составила 1,2 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU