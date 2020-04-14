Запрет на рыбалку вводится в Алтайском крае
В Алтайском крае до середины лета вводят ограничение на рыболовство.
Речь идет о ежегодном ограничении для промышленного рыболовства. В министерстве природных ресурсов и экологии объясняют это необходимостью в целях сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов, а также усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб.
В частности запрет вводится:
с 20 апреля по 20 мая - в реке Оби с притоками и пойменными водными объектами;
с 25 апреля по 25 мая - в озерах Алтайского края;
с 25 апреля по 10 июня - в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;
с 10 апреля по 15 июля - на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 километров.
При этом стоит учесть, что на водоемах рыбохозяйственного значения общего пользования можно заниматься любительским и спортивным рыболовством. Запрещен только вылов краснокнижных видов рыб.
ИСТОЧНИК KP.RU