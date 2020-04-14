2020-04-14T09:36:08+03:00
Общество

Запрет на рыбалку вводится в Алтайском крае

Разрешена только любительская и спортивная ловля
Анна СЕМИНА
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Даже любителям запрещено ловить краснокнижную рыбуДаже любителям запрещено ловить краснокнижную рыбуФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае до середины лета вводят ограничение на рыболовство.

Речь идет о ежегодном ограничении для промышленного рыболовства. В министерстве природных ресурсов и экологии объясняют это необходимостью в целях сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов, а также усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб.

В частности запрет вводится:

с 20 апреля по 20 мая - в реке Оби с притоками и пойменными водными объектами;

с 25 апреля по 25 мая - в озерах Алтайского края;

с 25 апреля по 10 июня - в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края;

с 10 апреля по 15 июля - на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 километров.

При этом стоит учесть, что на водоемах рыбохозяйственного значения общего пользования можно заниматься любительским и спортивным рыболовством. Запрещен только вылов краснокнижных видов рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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