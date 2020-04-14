2020-04-14T09:18:04+03:00
Звезды

Пять виртуальных концертных зала могут появиться в Алтайском крае

Ранее регион получил деньги на создание двух залов
Анна СЕМИНА
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Два виртуальных концертных зала откроют в этом году и еще пять в 2021 и 2022 (фото: минкульт РФ)Два виртуальных концертных зала откроют в этом году и еще пять в 2021 и 2022 (фото: минкульт РФ)
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Министерство культуры Алтайского края оформило пять заявок на участие в конкурсе на получение виртуальных концертных залов в 2021 и 2022 годах.

По информации ведомства, в следующем году они могут появиться на базе Алтайского государственного музыкального колледжа, детской школы искусств города Славгорода и Центральной районной библиотеки им. М.Ф. Борисова Камня-на-Оби.

- В 2022 году на создание виртуальных концертных залов претендуют детская музыкальная школа №2 Заринска и детская школа искусств Алейска, - отмечают в пресс-службе министерства.

Если заявки нашего региона получат «добро», то краю выделят почти десять миллионов рублей из федерального бюджета. Всего же в рамках национального проекта «Культура» по всей стране планируют создать виртуальные концертные залы в 500 городах. Два из них пришлись на Алтайский край. В этом году их оборудуют на базе Центральной городского библиотеки Рубцовска и детской школы искусств Ярового. Бюджет выделил на них 1 млн 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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