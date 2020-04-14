В Барнауле пропал 13-летний подросток

14 Апр 2020 2020-04-14T08:55:25+03:00

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В Барнауле устанавливают местонахождение 13-летнего Владимира Горбачева.

Подросток не выходит на связь с 11 апреля. В группе поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают его приметы: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы черные. Когда его видели в последний раз, он был одет в черную куртку, темно-коричневые штаны, черные ботинки и темно-синюю кепку.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону 8-800-700-5452 или 112.

Помимо этого с 11 апреля разыскивается 49-летний житель Барнаула Виталий Камаров. Его приметы: рост 168 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые, глаза карие.

Также до сих пор не установлено местонахождение 46-летней жительницы краевой столицы Алевтины Титовой. 1 апреля этого года она уехала на автомобиле Honda Fit в неизвестном направлении. До настоящего момента она не выходила на связь. Ее приметы: рост 163 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза голубые. Предположительно была одета в синюю куртку, синюю шапку и черные ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU