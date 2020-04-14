Жители Новосибирска похитили мужчину и сделали из него раба

14 Апр 2020 2020-04-14T08:13:18+03:00

Он должен был деньги, но не хотел отдавать долг

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Троих жителей Новосибирской области осудили за то, что они похитили мужчину и заставили его работать.

Как удалось установить следствию и суду, все началось с сентября 2013 года. В тот период житель Баевского района взял займ, а поручителем сделал супругу подсудимого. При этом мужчина не исполнял требования, которые возлагались на него договором. От оплаты кредита всячески уклонялся.

- Чтобы как-то решить проблему подсудимый привлек двух своих родственников, которых попросил съездить с ним за должником. Вместе они принудительно вывезли его в Новосибирскую область, трудоустроили, а заработанные деньги забирали себе, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На стадии расследования обвиняемые свою вину не признали. Суд же доказал их причастность к похищению и самоуправству и назначил им от шести до 6,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU