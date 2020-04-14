2020-04-14T07:40:21+03:00
Общество

Дорожники продолжают санитарную очистку города

Они промывают водоотводные лотки от песчано-соляной смеси и убирают мусор
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Они моют дорожные ограждения и водоотводные лоткиОни моют дорожные ограждения и водоотводные лоткиФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Дорожные службы Барнаула продолжают санитарную очистку города после зимы. Во вторник, 14 апреля, на работу вывели более 90 единиц спецтехники.

В частности, в уборке водоотводных лотков на проспектах Ленина, Красноармейском, Социалистическом, улицах Аванесова и других задействованы 12 вакуумных подметально-уборочных машин городской дорожной службы. Еще 140 рабочих в ручном режиме очищают водоотводные лотки от остатков песчано-соляной смеси и мусора.

- Работы ведутся во всех районах города, - сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

Помимо этого после зимы отмывают дорожные барьерные ограждения. К примеру, в данный момент техника задействована в центре города – в районе пересечения проспектов Красноармейского и Строителей, а также на улице Парфенова и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Бийске проводят дезинфекцию остановок

- Пока предусмотрена разовая обработка всех павильонов, но в дальнейшем повторно продолжим на центральных улицах, - рассказал Илья Хименко, заместитель директора МУП г. Бийска «Бийскгортранс» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле пропал 13-летний подросток
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 апреля 2020 года составило 37 человек
Жители Новосибирска похитили мужчину и сделали из него раба
Дорожники продолжают санитарную очистку города
Барнаульский завод срочно ищет работников на гособоронзаказы
На Алтае возобновляет работу краевой архив
В Алтайском крае продается трехэтажный дом с родником и карпом
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
В Барнауле изменится движение трамваев из-за ремонта путей
У «Наследников Ползунова» начинаются дистанционные занятия
Барнаульский водитель засмотрелся на дезинфекцию улиц и попал в аварию
Живите дома: «Ростелеком» c партнерами из Барнаула объявили пасхальный онлайн-квест
Стало известно, как будут праздновать Пасху в Барнауле
Две пенсионерки погибли из-за соседа-алкоголика
В Бийске проводят дезинфекцию остановок