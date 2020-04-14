Дорожники продолжают санитарную очистку города

14 Апр 2020 2020-04-14T07:40:21+03:00

Они промывают водоотводные лотки от песчано-соляной смеси и убирают мусор

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Дорожные службы Барнаула продолжают санитарную очистку города после зимы. Во вторник, 14 апреля, на работу вывели более 90 единиц спецтехники.

В частности, в уборке водоотводных лотков на проспектах Ленина, Красноармейском, Социалистическом, улицах Аванесова и других задействованы 12 вакуумных подметально-уборочных машин городской дорожной службы. Еще 140 рабочих в ручном режиме очищают водоотводные лотки от остатков песчано-соляной смеси и мусора.

- Работы ведутся во всех районах города, - сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

Помимо этого после зимы отмывают дорожные барьерные ограждения. К примеру, в данный момент техника задействована в центре города – в районе пересечения проспектов Красноармейского и Строителей, а также на улице Парфенова и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU