Барнаульский завод срочно ищет работников на гособоронзаказы

14 Апр 2020 2020-04-14T07:38:00+03:00

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Завод механических прессов объявил о приеме на работу квалифицированных токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, станочников, термистов, слесарей-ремонтников, а также инженеров-технологов механиков и других работников – всего открыто более 30 вакансий. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения.

– Наш завод продолжает работать в период ограничительных мероприятий, к тому же в последнее время увеличились объемы производства по гособоронзаказу, на предприятии открыт большой цех по производству колесных дисков, поэтому испытываем потребность в новых кадрах, – отмечает начальник отдела кадров ООО «Завод механических прессов» Татьяна Мочалова.

Работникам предлагают в среднем 25-35 тыс. руб. По отдельным вакансиям обещают до 50 тысяч рублей, например – токарям. Сотрудникам предоставляется медицинское обслуживание, компенсация питания, возможность проживания и 50% возмещение стоимости проезда для иногородних жителей.

Собеседований с соискателями проводятся как в дистанционном режиме, так им лично с соблюдением всех санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU