На Алтае возобновляет работу краевой архив

14 Апр 2020 2020-04-14T07:13:12+03:00

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Со вторника, 14 апреля, в Барнауле возобновляет свою работу Государственный архив Алтайского края.

- С этого дня он вновь предоставляет справки и иную документацию по социально-правовым запросам граждан в режиме удаленного доступа. Соответствующий приказ подписан в Министерстве культуры Алтайского края, - сообщает пресс-служба ведомства.

Запрос можно подать несколькими способами: через официальный сайт, либо электронную почту (gaak@ttb.ru). Также возможно через взаимодействие с Пенсионным Фондом России. Отследить ход исполнения можно на сайте архива.

Отметим, выдача справок по социально-правовым запросам является востребованной услугой. Только с начала года архив выдал более 6200 документов.

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Ознакомиться с постановлением можно на сайте регионального Роспотребнадзора (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU