2020-04-14T06:56:32+03:00
Общество

В Барнауле изменится движение трамваев из-за ремонта путей

По другим маршрутам пойдут трамваи №2 и №3
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Реконструкцию путей планируют закончить к 31 мая.Реконструкцию путей планируют закончить к 31 мая.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 15 апреля в Барнауле будет ограничено движение трамваев по улице Попова в районе путепровода. Это связано с ремонтом трамвайных путей. Трамваи не будут ходить в оба направления до конца мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

На этот период вагоны пустят по другим маршрутам:

- Трамвай № 2: «Депо № 3» – улица Малахова – улица Власихинская – улица Попова – проспект Космонавтов – «Поток».

- Трамвай № 3: «станция Докучаево» – улица Попова – улица Власихинская – улица Малахова – улица Антона Петрова – улица Северо-Западная – проспект Ленина – улица Кулагина – поселок Восточный.

- Реконструкцию путей планируют закончить к 31 мая. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее планировать свой маршрут, - сообащется на официальном сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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