У «Наследников Ползунова» начинаются дистанционные занятия

14 Апр 2020 2020-04-14T06:36:03+03:00

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В Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданном при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, стартуют дистанционные занятия. По видеосвязи старшеклассники будут изучать химию, физику и математику.

Запуск программы дистанционного обучения позволит будущим выпускникам подготовиться к поступлению в российские вузы. Дистанционные занятия будут вести опытные преподаватели. В их числе: к.т.н., доцент, заместитель директора по учебной работе РИИ АлтГТУ Александр Шашок и учитель высшей категории, преподаватель физики МБОУ «Лицей №7» г. Рубцовска Наталья Кальченко.

Помощь одиннадцатиклассникам в углубленной подготовке по математике окажут доценты кафедры прикладной математики РИИ АлтГТУ Ирина Кулешова и Галина Обухова, а также учитель высшей категории, преподаватель математики МБОУ «Лицей №6» г. Рубцовска Евгения Гончарова. В дистанционном обучении будущих химиков примет участие к.х.н., доцент кафедры «Электроэнергетика» РИИ АлтГТУ Надежда Аветисян.

- За время трехнедельных каникул ребята соскучились по интересным задачам и возможности их обсудить с единомышленниками. Они с нетерпением принялись за работу, и успешно осваивают новые технологии, используемые в дистанционном обучении. Одиннадцатиклассникам очень важно успеть освоить полностью предлагаемые рабочие программы, так как уже совсем скоро им придется сдать выпускные экзамены и перейти к получению профессий, – рассказывает о новом формате обучения Екатерина Зырянова, к.т.н., директор РФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова».

ИСТОЧНИК KP.RU