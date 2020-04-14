2020-04-14T07:12:40+03:00
Общество

В Алтайском крае продается трехэтажный дом с родником и карпом

Усадьба с садом и озером продается за 8 млн 800 тыс. рублей
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Коттедж в Белокурихе с озеромКоттедж в Белокурихе с озеромФото: Avito.ru
Изменить размер текста:

Коттедж с необычной коммуникацией продается в Белокурихе. Дом расположен на ул. Снежной и примыкает к лесополосе. В здании три этажа, на прилегающей территории благоустроено родниковое озеро.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», в водоем очищается, в нем живет и размножается рыба: линь, карась, карп, щука. Так можно организовать неплохой бизнес.

Сама усадьба занимает 16 соток. К коттеджу примыкает гараж на два автомобиля с двумя воротами (есть автоматические). Под землей - техническое помещение с коммуникациями и погреб. Хозяйство не заканчивается на озере - есть свой сад с яблонями, вишней, малиной, жимолостью, смородиной, викторией и другими атрибутами сада.

Коттедж в Беклокурихе Фото: Avito.ru

Коттедж в БеклокурихеФото: Avito.ru

Коттедж площадью 300 квадратных метров построен из бруса. Здание можно разделить и продать половину второму хозяину, заложив общий проем капитальной стеной. В подвале расположили топку, туалет, кухню, сауну, душевую, кладовую, помещение свободного назначения. На первом этаже – зал, две комнаты, кухня, санузел с душевой. На мансарде – две большие спальни с гардеробными. Цена коттеджа – 8 млн 800 тыс. рублей.

«Отопление печное и электрическое, газовая магистраль проходит у дома, можно подключить газ без проблем. Центральный водопровод, вода в доме. Для горячей воды предусмотрено два электрических накопительных нагревателя по 80 литров каждый. Выгреб – 8 кубометров», - пояснил продавец.

Вид коттеджа снаружи Фото: Avito.ru

Вид коттеджа снаружиФото: Avito.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле пропал 13-летний подросток
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 14 апреля 2020 года составило 37 человек
Жители Новосибирска похитили мужчину и сделали из него раба
Дорожники продолжают санитарную очистку города
Барнаульский завод срочно ищет работников на гособоронзаказы
На Алтае возобновляет работу краевой архив
В Алтайском крае продается трехэтажный дом с родником и карпом
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
В Барнауле изменится движение трамваев из-за ремонта путей
У «Наследников Ползунова» начинаются дистанционные занятия
Барнаульский водитель засмотрелся на дезинфекцию улиц и попал в аварию
Живите дома: «Ростелеком» c партнерами из Барнаула объявили пасхальный онлайн-квест
Стало известно, как будут праздновать Пасху в Барнауле
Две пенсионерки погибли из-за соседа-алкоголика
В Бийске проводят дезинфекцию остановок