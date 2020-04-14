В Алтайском крае продается трехэтажный дом с родником и карпом
Коттедж с необычной коммуникацией продается в Белокурихе. Дом расположен на ул. Снежной и примыкает к лесополосе. В здании три этажа, на прилегающей территории благоустроено родниковое озеро.
Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», в водоем очищается, в нем живет и размножается рыба: линь, карась, карп, щука. Так можно организовать неплохой бизнес.
Сама усадьба занимает 16 соток. К коттеджу примыкает гараж на два автомобиля с двумя воротами (есть автоматические). Под землей - техническое помещение с коммуникациями и погреб. Хозяйство не заканчивается на озере - есть свой сад с яблонями, вишней, малиной, жимолостью, смородиной, викторией и другими атрибутами сада.
Коттедж в БеклокурихеФото: Avito.ru
Коттедж площадью 300 квадратных метров построен из бруса. Здание можно разделить и продать половину второму хозяину, заложив общий проем капитальной стеной. В подвале расположили топку, туалет, кухню, сауну, душевую, кладовую, помещение свободного назначения. На первом этаже – зал, две комнаты, кухня, санузел с душевой. На мансарде – две большие спальни с гардеробными. Цена коттеджа – 8 млн 800 тыс. рублей.
«Отопление печное и электрическое, газовая магистраль проходит у дома, можно подключить газ без проблем. Центральный водопровод, вода в доме. Для горячей воды предусмотрено два электрических накопительных нагревателя по 80 литров каждый. Выгреб – 8 кубометров», - пояснил продавец.
Вид коттеджа снаружиФото: Avito.ru
ИСТОЧНИК KP.RU